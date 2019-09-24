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В Мерседесе не все хорошо: команду ждут кадровые изменения

В Мерседесе не все хорошо: команду ждут кадровые изменения
11:49 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта:Один из лидеров Формулы-1 может уволить главного моториста.

Новый глава концерна «Даймлер» Оле Каллениус недоволен тем, что «Мерседес» потерял лидирующие позиции в плане мощности и эффективности двигателей. В этой связи в компании могут случиться кадровые перестановки. Так, по сведениям итальянской редакции Motorsport, в Бриксуорте могут уволить главного моториста.

Каллениус в прошлом и сам занимал должность главного моториста в Бриксуорте. По данным источников, он недоволен нынешней командой специалистов, работающей в этом направлении и подверг критике её состав во главе с Энди Коуэллом.

В нынешнем сезоне двигатель «Мерседеса» по мощности уступает силовым установкам «Феррари». В команде попробовали исправить ситуацию после летнего перерыва, перейдя на обновлённые моторы третьей спецификации. Однако их работа пока оставляет желать лучшего. В Спа с ними возникли технические трудности, а из-за жары в Сингапуре «Мерседес» вынужден был вернуться к прежней версии мотора.

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Напомним, после летнего перерыва «Мерседес» пока не завоевал ни одной победы.

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Формула-1, Мерседес, Макларен, Оле Каллениус.
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