Пилот Формулы-1 в Сингапуре потерял 9 позиций из-за пластикового пакета

«Хаас» сообщил, что пластиковый пакет, застрявший в переднем антикрыле болида Кевина Магнуссена, стоил ему значительной потери темпа и места в очках на Гран-при Сингапура.

Магнуссен шел на восьмой позиции, однако после заключительного отрезка в режиме машины безопасности пластиковый пакет, зацепившийся за крыло, значительно изменил аэродинамику «Хааса». Предполагается, что датчанин терял примерно четыре секунды на каждом круге, а его шины стали сильнее деградировать. За три круга до финиша команда приняла решение позвать Магнуссена на пит-стоп.

«Он внезапно стал пилотировать медленнее. Мы проверяли переднее крыло, потому что один из инженеров сообщил, что видит потерю прижимной силы. Мы решили, что оно сломалось, хотя Кевин говорил, что ни с чем не сталкивался. Вот почему мы провели пит-стоп. Смогли бы мы сохранить шины без пакета? Я не знаю», – сказал руководитель команды Гюнтер Штайнер.

