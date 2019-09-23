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Пилот Формулы-1 в Сингапуре потерял 9 позиций из-за пластикового пакета

Пилот Формулы-1 в Сингапуре потерял 9 позиций из-за пластикового пакета
10:25 Сегодня Телеграф Автоспорт

Новости спорта:Магнуссен потерял восьмую позицию на Гран-при Сингапура из-за пакета, застрявшего в переднем антикрыле.

«Хаас» сообщил, что пластиковый пакет, застрявший в переднем антикрыле болида Кевина Магнуссена, стоил ему значительной потери темпа и места в очках на Гран-при Сингапура.

Магнуссен шел на восьмой позиции, однако после заключительного отрезка в режиме машины безопасности пластиковый пакет, зацепившийся за крыло, значительно изменил аэродинамику «Хааса». Предполагается, что датчанин терял примерно четыре секунды на каждом круге, а его шины стали сильнее деградировать. За три круга до финиша команда приняла решение позвать Магнуссена на пит-стоп.

«Он внезапно стал пилотировать медленнее. Мы проверяли переднее крыло, потому что один из инженеров сообщил, что видит потерю прижимной силы. Мы решили, что оно сломалось, хотя Кевин говорил, что ни с чем не сталкивался. Вот почему мы провели пит-стоп. Смогли бы мы сохранить шины без пакета? Я не знаю», – сказал руководитель команды Гюнтер Штайнер.

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Магнуссен финишировал на 17-м месте, однако в конце гонки показал быстрейший круг Гран-при Сингапура.

«Хаас» всего однажды заезжал в очки за последние девять этапов и занимает предпоследнюю строчку в Кубке конструкторов.

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Формула-1, Автоспорт, Ф1, Гран-при Сингапура, Кевин Магнуссен.
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