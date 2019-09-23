Появилось видео аварии Квята и Райкконена на Гран-при Сингапура

Новости спорта:Авария Квята и Райкконена на Гран-при Сингапура.

Россиянин Даниил Квят и финн Кими Райкконен, выступающие за «Торо Россо» и «Альфа Ромео» соответственно, столкнулись в ходе Гран-при Сингапура. Квят пытался обойти Райкконена в борьбе за 12-е место в первом повороте за 12 кругов до финиша, но гонщикам не удалось избежать контакта. Видео аварии опубликовали в официальном «твиттере» Формулы-1.

После гонки Квят заявил, что считает Райкконена виновником аварии. Российский гонщик закончил заезд 15-м, а финн сошёл.

Стюарды Гран-при Сингапура Формулы-1 не стали наказывать Даниила Квята и Кими Райкконена за их столкновение в ходе гонки. Об этом сообщает пресс-служба Международной автомобильной федерации.

Квят объяснил стюардам, что видел, как Кими замедляется перед первым поворотом. Даниил сместился на внутренний радиус и попробовал совершить обгон. Стюарды согласились с мнением Квята, что он вполне мог успешно преодолеть поворот.

Райкконен со своей стороны объяснил, что видел Квята ранее, но не ожидал, что гонщик «Торо Россо» окажется настолько глубоко в повороте. Стюарды согласились с мнением обоих гонщиков, что это был обычный гоночный инцидент.

Гран-при Сингапура завершился победой Себастьяна Феттеля из «Феррари». Вторым к финишу пришёл его напарник Шарль Леклер, а замкнул тройку Макс Ферстаппен («Ред Булл»). В общем зачёте на первом месте остался Льюис Хэмилтон, который на 65 очков опережает Валттери Боттаса (оба — «Мерседес»).