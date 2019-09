Появилось видео аварии Квята и Райкконена на Гран-при Сингапура

Россиянин Даниил Квят и финн Кими Райкконен, выступающие за «Торо Россо» и «Альфа Ромео» соответственно, столкнулись в ходе Гран-при Сингапура. Квят пытался обойти Райкконена в борьбе за 12-е место в первом повороте за 12 кругов до финиша, но гонщикам не удалось избежать контакта. Видео аварии опубликовали в официальном «твиттере» Формулы-1.

После гонки Квят заявил, что считает Райкконена виновником аварии. Российский гонщик закончил заезд 15-м, а финн сошёл.

Kimi Raikkonen's race ended early after this lunge from Daniil Kvyat #F1 #SingaporeGP pic.twitter.com/eHdOuZHkp9

— Formula 1 (@F1) 22 сентября 2019 г.