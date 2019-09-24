Скачать
Вторник, 24.09.2019
Назван лучший тренер года по версии ФИФА
Назван лучший тренер года по версии ФИФА
Свитолина разгромила Мугурусу на старте турнира в Ухане
Свитолина разгромила Мугурусу на старте турнира в Ухане
Ятремская без трудностей вышла в третий круг турнира в Ухане
Ятремская без трудностей вышла в третий круг турнира в Ухане
Усик рассказал о своей мотивации в хэвивейте
Усик рассказал о своей мотивации в хэвивейте

Хэмилтон: Следующие несколько гонок будут очень непростыми

Хэмилтон: Следующие несколько гонок будут очень непростыми
11:54 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта:Чемпион мира считает, что теперь опережать «Феррари» будет очень тяжело.

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон поделился мыслями о форме соперников из «Феррари». По словам британца, после прогресса «Скудерии», конкурировать с её пилотами будет крайне непросто.

«Очевидно, что их машина хорошо работает во всех аспектах и теперь опережать их будет очень тяжело. Они очень быстры на прямых. Мы не можем с ними соперничать в этой области. Но нам удавалось побеждать прежде, не имея лучшего болида. Суть в том, как нам удаётся работать в ходе уик-энда.

В Мерседесе не все хорошо: команду ждут кадровые изменения

Уверен, что на определённом этапе мы привезём обновления. Но не знаю, сколько их будет. Как бы то ни было, следующие несколько гонок будут очень непростыми. Да, у нас есть преимущество в общем зачёте, но оно может легко исчезнуть. Мы ещё не стали чемпионами, так что нам необходимо работать, засучив рукава. Мы можем выжать из этой машины больше. На следующем этапе постараемся сделать свою работу лучше", — приводит слова Хэмилтона BBC.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Ferrari, Мерседес, Макларен, Льюис Хэмилтон.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Роналду пропустит церемонию The Best FIFA Awards-2019
02 Роналду - о победе Месси в номинации лучшего игрока 2019 года
03 Украинский хавбек Ман Сити Зинченко пожаловался на Фернандиньо
04 Свитолина рассказала, когда вернется на теннисный корт
05 Названы лучшие игрок и тренер 8-го тура УПЛ
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь