Хэмилтон: Следующие несколько гонок будут очень непростыми

Новости спорта:Чемпион мира считает, что теперь опережать «Феррари» будет очень тяжело.

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон поделился мыслями о форме соперников из «Феррари». По словам британца, после прогресса «Скудерии», конкурировать с её пилотами будет крайне непросто.

«Очевидно, что их машина хорошо работает во всех аспектах и теперь опережать их будет очень тяжело. Они очень быстры на прямых. Мы не можем с ними соперничать в этой области. Но нам удавалось побеждать прежде, не имея лучшего болида. Суть в том, как нам удаётся работать в ходе уик-энда.

Уверен, что на определённом этапе мы привезём обновления. Но не знаю, сколько их будет. Как бы то ни было, следующие несколько гонок будут очень непростыми. Да, у нас есть преимущество в общем зачёте, но оно может легко исчезнуть. Мы ещё не стали чемпионами, так что нам необходимо работать, засучив рукава. Мы можем выжать из этой машины больше. На следующем этапе постараемся сделать свою работу лучше", — приводит слова Хэмилтона BBC.