Менеджер Шумахера: Здоровье Михаэля - не общественная проблема

Новости спорта:Менеджер Шумахера опять заявила, что не станет рассказывать о его здоровье.

Сабине Кем, менеджер семикратного чемпиона Формулы-1 Михаэля Шумахера, в очередной раз подтвердила, что не собирается делиться информацией о состоянии здоровья немца.

Недавно появилась информация, что Шумахера, который продолжает восстанавливаться от тяжёлых травм головы, полученных после падения на горных лыжах в декабре 2013 года, тайно перевезли в клинику в Париже.

«Здоровье Михаэля не является общественной проблемой. Поэтому мы не станем ничего комментировать — хотя бы потому, что нужно как можно сильнее оградить частную жизнь Михаэля.

Мы признаём, что многим это трудно понять. Но мы поступаем в полном соответствии с позицией Михаэля и можем лишь поблагодарить вас за понимание», — приводит слова Кем International Business Times.