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Менеджер Шумахера: Здоровье Михаэля - не общественная проблема

Менеджер Шумахера: Здоровье Михаэля - не общественная проблема
14:18 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта:Менеджер Шумахера опять заявила, что не станет рассказывать о его здоровье.

Сабине Кем, менеджер семикратного чемпиона Формулы-1 Михаэля Шумахера, в очередной раз подтвердила, что не собирается делиться информацией о состоянии здоровья немца.

Недавно появилась информация, что Шумахера, который продолжает восстанавливаться от тяжёлых травм головы, полученных после падения на горных лыжах в декабре 2013 года, тайно перевезли в клинику в Париже.

«Здоровье Михаэля не является общественной проблемой. Поэтому мы не станем ничего комментировать — хотя бы потому, что нужно как можно сильнее оградить частную жизнь Михаэля.

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Мы признаём, что многим это трудно понять. Но мы поступаем в полном соответствии с позицией Михаэля и можем лишь поблагодарить вас за понимание», — приводит слова Кем International Business Times.

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Формула-1, Автоспорт, Ф1, Сабине Кем.
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