Пилот Формулы-1 назвал то, что помогает топ-командам увеличивать разрыв

Новости спорта:Серхио Перес считает, что частые изменения регламента только увеличивают разрыв между командами Ф-1.

Пилот Рейсинг Пойнт Серхио Перес считает, что в 2021 году разрывы между ведущими командами и остальным пелотоном вновь увеличится.

"В 2014 году появились новые двигатели и мы увидели, как Мерседеса появилось самое большое преимущество в истории Ф-1.

Два года назад болиды и шины стали шире и это создало новый отрыв. При каждой смене регламента разрыв увеличивается, потому что команды с большими бюджетами могут тратить больше на разработку болидов.

У маленьких команд уходят годы на то, чтобы сократить отставание – и это происходит только когда у топ-команд заканчиваются возможности для прогресса», – рассказал Перес.