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Пилот Формулы-1 назвал то, что помогает топ-командам увеличивать разрыв

Пилот Формулы-1 назвал то, что помогает топ-командам увеличивать разрыв
15:02 Сегодня Телеграф Фото: Twitter

Новости спорта:Серхио Перес считает, что частые изменения регламента только увеличивают разрыв между командами Ф-1.

Пилот Рейсинг Пойнт Серхио Перес считает, что в 2021 году разрывы между ведущими командами и остальным пелотоном вновь увеличится.

"В 2014 году появились новые двигатели и мы увидели, как Мерседеса появилось самое большое преимущество в истории Ф-1.

Два года назад болиды и шины стали шире и это создало новый отрыв. При каждой смене регламента разрыв увеличивается, потому что команды с большими бюджетами могут тратить больше на разработку болидов.

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У маленьких команд уходят годы на то, чтобы сократить отставание – и это происходит только когда у топ-команд заканчиваются возможности для прогресса», – рассказал Перес.

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Формула-1, Мерседес, Серхио Перес, Автогонки.
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