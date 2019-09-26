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"Феррари - лучший болид в Формуле-1": двукратный чемпион мира

"Феррари - лучший болид в Формуле-1": двукратный чемпион мира
13:52 Сегодня Телеграф Трибуна Фото: Твиттер

Новости спорта:Мика Хаккинен считает, что у Феррари лучший болид во всей Формуле-1.

Двукратный чемпион Формулы-1 Мика Хаккинен оценил расклад сил в пелотоне после Гран-при Сингапура.

"Итальянская команда в ударе, и гонка в Сингапуре, наконец, доказала, что Феррари обладает лучшим болидом в Формуле-1. Они доминировали, и, хотя ни у кого не было сомнений в том, что их двигатели – самые мощные в чемпионате, результат показал, что хорошо работает вся машина. Обновления сработали, и лидер чемпионата Льюис Хэмилтон уже говорит о том, что будет сложно опередить Феррари на любых трассах».

По мнению Хаккинена, серия захватывающих Гран-при может продолжиться в России.

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«Теперь у Мерседеса третий по силе болид? Я так не думаю. Нет сомнений в том, что Феррари показывает огромный прогресс в этом сезоне, с чем можно поздравить Маттиа Бинотто и его команду. Ред Булл и Хонда также хорошо работают вместе, а Макс Ферстаппен стал более зрелым гонщиком. У их машины есть слабости, однако «Ред Булл» представляет угрозу на каждом этапе.

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Мерседес выиграл все пять Гран-при России, но сейчас они направляются в Сочи, чувствуя настоящее давление. У Феррари есть все, чтобы сражаться с «Мерседесом» в эти выходные. Оба пилота выигрывали в последние недели, а, учитывая, что Ред Булл и Ферстаппен также вступят в бой, я ожидаю, что мы увидим еще один непредсказуемый и плотный уик-энд», – заявил Хаккинен.

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Формула-1, Ferrari, Автоспорт, Новости спорта, Мика Хаккинен.
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