"Феррари - лучший болид в Формуле-1": двукратный чемпион мира

Новости спорта:Мика Хаккинен считает, что у Феррари лучший болид во всей Формуле-1.

Двукратный чемпион Формулы-1 Мика Хаккинен оценил расклад сил в пелотоне после Гран-при Сингапура.

"Итальянская команда в ударе, и гонка в Сингапуре, наконец, доказала, что Феррари обладает лучшим болидом в Формуле-1. Они доминировали, и, хотя ни у кого не было сомнений в том, что их двигатели – самые мощные в чемпионате, результат показал, что хорошо работает вся машина. Обновления сработали, и лидер чемпионата Льюис Хэмилтон уже говорит о том, что будет сложно опередить Феррари на любых трассах».

По мнению Хаккинена, серия захватывающих Гран-при может продолжиться в России.

«Теперь у Мерседеса третий по силе болид? Я так не думаю. Нет сомнений в том, что Феррари показывает огромный прогресс в этом сезоне, с чем можно поздравить Маттиа Бинотто и его команду. Ред Булл и Хонда также хорошо работают вместе, а Макс Ферстаппен стал более зрелым гонщиком. У их машины есть слабости, однако «Ред Булл» представляет угрозу на каждом этапе.

Мерседес выиграл все пять Гран-при России, но сейчас они направляются в Сочи, чувствуя настоящее давление. У Феррари есть все, чтобы сражаться с «Мерседесом» в эти выходные. Оба пилота выигрывали в последние недели, а, учитывая, что Ред Булл и Ферстаппен также вступят в бой, я ожидаю, что мы увидим еще один непредсказуемый и плотный уик-энд», – заявил Хаккинен.