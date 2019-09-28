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Команда Формулы-1 сменит название

Команда Формулы-1 сменит название
11:20 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Твиттер

Новости спорта:Скудерия Торо Россо сменит название на Альфа Таури.

В 2020 году итальянская команда Формулы-1 Торо Россо будет переименована, сообщает RaceFans.

По данным издания, коллектив из Фаэнцы получит название Альфа Таури — это модный бренд, принадлежащий Ред Булл.

Владельцы коммерческих прав на Формулу-1 из Liberty Media уже дали добро на переименование. Теперь его должна одобрить и комиссия Формулы-1. У команд, входящих в комиссию, будет время до четверга, 3 октября.

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Нынешнее название — Торо Россо («Ред Булл» по-итальянски) — команда получила с начала 2006 года, когда производитель энергетических напитков приобрёл Минарди.

Ожидается, что в 2020 году выступления за итальянский коллектив продолжит Даниил Квят. Соответственно, теперь он будет представлять Альфа Таури.

 

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Формула-1, Торо Россо, Новости автоспорта, Автогонки, Даниил Квят.
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