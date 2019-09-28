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Первый со времен Шумахера: Леклер повторил достижение Феррари

Первый со времен Шумахера: Леклер повторил достижение Феррари
17:24 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта:Леклер — первый в «Феррари» со времён Шумахера, завоевавший четыре поула кряду.

Сегодня, 28 сентября, пилот «Феррари» Шарль Леклер завоевал победу в квалификации Гран-при России. Таким образом, монегаск выиграл уже четвёртую квалификацию кряду. Благодаря этому достижению он стал первым пилотом «Скудерии» со времён семикратного чемпиона мира Михаэля Шумахера, кому удалось выиграть четыре квалификационные сессии кряду.

Серия легендарного немца в общей сложности состояла из семи побед в квалификациях. Четыре подряд он добыл на последних этапах сезона-2000, а ещё три кряду взял в первых Гран-при сезона-2001.

Гран-при России-2019: результаты квалификации

Напомним, после летней паузы квалификации пока выигрывает лишь Шарль Леклер. При этом в трёх предыдущих гонках он завоевал 68 очков, победив дважды и ещё один раз финишировав вторым.

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Формула-1, Ferrari, Автоспорт, Ф1, Шарль Леклер.
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