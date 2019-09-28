Гран-при России-2019: результаты квалификации

Новости спорта:Шарль Леклер выиграл квалификацию Гран-при России-2019.

На автодроме в Сочи завершилась квалификация Гран-при России Формулы-1. Её победителем стал пилот "Феррари" Шарль Леклер. Это уже четвёртый кряду поул монегаска. После летнего перерыва победы в квалификациях достаются лишь ему. Второе место у пилота "Мерседеса" Льюиса Хэмилтона, тройку лучших замкнул ещё один пилот "Феррари" Себастьян Феттель.

Пилот "Торо Россо" Даниил Квят не принимал участие в сессии, ожидается, что на его болид будет установлен новый двигатель. Напарник россиянина Пьер Гасли стал одиннадцатым.

Формула-1. Гран-при России. Квалификация

1. Шарль Леклер ("Феррари") — 1.31,628

CLASSIFICATION: END OF QUALIFYING Confirmation of @Charles_Leclerc's fourth pole in a row, and sixth overall this season #RussianGP #F1 pic.twitter.com/eIE6s9e4iC — Formula 1 (@F1) September 28, 2019

2. Льюис Хэмилтон ("Мерседес") — +0,402

3. Себастьян Феттель ("Феррари") — +0,425

4. Макс Ферстаппен ("Ред Булл") — +0,682

5. Валттери Боттас ("Мерседес") — +1,004

6. Карлос Сайнс ("Макларен") — +1,594

7. Нико Хюлькенберг ("Рено") — +1,661

8. Ландо Норрис ("Макларен") — +1,673

9. Ромен Грожан ("Хаас") — +1,889

10. Даниэль Риккардо ("Рено") — +2,033

Не вышли в третий сегмент:

11. Пьер Гасли ("Торо Россо") — +2,322

12. Серхио Перес ("Рейсинг Пойнт") — +2,330

13. Антонио Джовинацци ("Альфа Ромео") — +2,409

14. Кевин Магнуссен ("Хаас") — +2,454

15. Лэнс Стролл ("Рейсинг Пойнт") — +2,605

Не вышли во второй сегмент:

16. Кими Райкконен ("Альфа Ромео") — +3,212

17. Джордж Расселл ("Уильямс") — +3,728

18. Роберт Кубица ("Уильямс") — +4,846

19. Александер Албон ("Ред Булл") — +7,569

20. Даниил Квят ("Торо Россо").