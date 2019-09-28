Гран-при России-2019: результаты квалификации

На автодроме в Сочи завершилась квалификация Гран-при России Формулы-1. Её победителем стал пилот "Феррари" Шарль Леклер. Это уже четвёртый кряду поул монегаска. После летнего перерыва победы в квалификациях достаются лишь ему. Второе место у пилота "Мерседеса" Льюиса Хэмилтона, тройку лучших замкнул ещё один пилот "Феррари" Себастьян Феттель.
Пилот "Торо Россо" Даниил Квят не принимал участие в сессии, ожидается, что на его болид будет установлен новый двигатель. Напарник россиянина Пьер Гасли стал одиннадцатым.
Формула-1. Гран-при России. Квалификация
1. Шарль Леклер ("Феррари") — 1.31,628
CLASSIFICATION: END OF QUALIFYING
Confirmation of @Charles_Leclerc's fourth pole in a row, and sixth overall this season #RussianGP #F1 pic.twitter.com/eIE6s9e4iC
— Formula 1 (@F1) September 28, 2019
2. Льюис Хэмилтон ("Мерседес") — +0,402
3. Себастьян Феттель ("Феррари") — +0,425
4. Макс Ферстаппен ("Ред Булл") — +0,682
5. Валттери Боттас ("Мерседес") — +1,004
6. Карлос Сайнс ("Макларен") — +1,594
7. Нико Хюлькенберг ("Рено") — +1,661
8. Ландо Норрис ("Макларен") — +1,673
9. Ромен Грожан ("Хаас") — +1,889
10. Даниэль Риккардо ("Рено") — +2,033
Не вышли в третий сегмент:
11. Пьер Гасли ("Торо Россо") — +2,322
12. Серхио Перес ("Рейсинг Пойнт") — +2,330
13. Антонио Джовинацци ("Альфа Ромео") — +2,409
14. Кевин Магнуссен ("Хаас") — +2,454
15. Лэнс Стролл ("Рейсинг Пойнт") — +2,605
Не вышли во второй сегмент:
16. Кими Райкконен ("Альфа Ромео") — +3,212
17. Джордж Расселл ("Уильямс") — +3,728
18. Роберт Кубица ("Уильямс") — +4,846
19. Александер Албон ("Ред Булл") — +7,569
20. Даниил Квят ("Торо Россо").