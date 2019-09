Гран-при России-2019: результаты квалификации

На автодроме в Сочи завершилась квалификация Гран-при России Формулы-1. Её победителем стал пилот "Феррари" Шарль Леклер. Это уже четвёртый кряду поул монегаска. После летнего перерыва победы в квалификациях достаются лишь ему. Второе место у пилота "Мерседеса" Льюиса Хэмилтона, тройку лучших замкнул ещё один пилот "Феррари" Себастьян Феттель.

Пилот "Торо Россо" Даниил Квят не принимал участие в сессии, ожидается, что на его болид будет установлен новый двигатель. Напарник россиянина Пьер Гасли стал одиннадцатым.

Формула-1. Гран-при России. Квалификация

1. Шарль Леклер ("Феррари") — 1.31,628

CLASSIFICATION: END OF QUALIFYING

