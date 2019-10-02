Скачать
Среда, 02.10.2019
Динамо отправилось в Швейцарию на матч Лиги Европы: список игроков
Динамо отправилось в Швейцарию на матч Лиги Европы: список игроков
Невероятный Пятов и яркий Марлос: обзор матча Аталанта - Шахтер (Видео)
Аталанта - Шахтер: обзор матча Лиги чемпионов (Видео)
Лига чемпионов: результаты и обзоры матчей 1 октября (Видео)
Лига чемпионов: результаты и обзоры матчей 1 октября (Видео)
Головкин - Деревянченко: где и когда смотреть бой
Головкин - Деревянченко: где и когда смотреть бой

Алонсо передумал возвращаться в Формулу-1

Алонсо передумал возвращаться в Формулу-1
09:26 Сегодня Телеграф

Новости спорта:Фернандо Алонсо объявил, что не планирует возвращаться в первенство в краткосрочной перспективе.

Двукратный чемпион Формулы-1 испанский гонщик Фернандо Алонсо, чьей последней командой в чемпионате был «Макларен», объявил, что не планирует возвращаться в первенство в краткосрочной перспективе.

«У меня нет намерений возвращаться в Формулу-1 в краткосрочной перспективе. В прошлом году я решил покинуть чемпионат, чтобы можно было передохнуть после 18 лет полной выкладки на высшем уровне. Пока ничего не изменилось.

Ф-1 требует внимания 365 дней в году. Я же теперь могу немного передохнуть. Как только появится возможность, я подумаю о возвращении», — приводит слова Алонсо GPblog.

Феттель может уйти из Формулы-1

Алонсо в составе «Тойоты» может принять участие в ралли-рейде «Дакар» в начале 2020 года, однако официально это ещё не подтверждено.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Формула-1, Фернандо Алонсо, Автоспорт, Новости автоспорта.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Манчестер Сити 2:0 Динамо Загреб: события матча (Фото, Видео)
02 Аталанта 1:2 Шахтер: события матча (Видео)
03 Слова наставника Аталанты после матча с Шахтером в ЛЧ
04 Бенефис Пятова: Шахтер вырвал победу в матче с Аталантой на "Сан Сиро" (Видео)
05 Невероятный Пятов и яркий Марлос: обзор матча Аталанта - Шахтер (Видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь