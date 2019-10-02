Алонсо передумал возвращаться в Формулу-1

Новости спорта:Фернандо Алонсо объявил, что не планирует возвращаться в первенство в краткосрочной перспективе.

Двукратный чемпион Формулы-1 испанский гонщик Фернандо Алонсо, чьей последней командой в чемпионате был «Макларен», объявил, что не планирует возвращаться в первенство в краткосрочной перспективе.

«У меня нет намерений возвращаться в Формулу-1 в краткосрочной перспективе. В прошлом году я решил покинуть чемпионат, чтобы можно было передохнуть после 18 лет полной выкладки на высшем уровне. Пока ничего не изменилось.

Ф-1 требует внимания 365 дней в году. Я же теперь могу немного передохнуть. Как только появится возможность, я подумаю о возвращении», — приводит слова Алонсо GPblog.

Алонсо в составе «Тойоты» может принять участие в ралли-рейде «Дакар» в начале 2020 года, однако официально это ещё не подтверждено.