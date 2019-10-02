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Хэмилтон: Я действительно переживаю за Феттеля

Хэмилтон: Я действительно переживаю за Феттеля
13:55 Сегодня Телеграф Хспорт

Новости спорта:Немца очень много критикуют из-за постоянных ошибок на протяжении последних сезонов.

Пилот Mercedes Льюис Хэмилтон признался, что переживает из-за неубедительных результатов гонщика Ferrari Себастьяна Феттеля. Слова британца приводит Planet F1:

«Я действительно переживаю за него. Я хорошо его знаю. Мы гонщики одного поколения, и я знаю, что такое очутиться в положении отстающего, когда в твой адрес льют негатив и списывают тебя со счетов. Появляется чувство, что всю энергию команда отдаёт напарнику.

Я по себе знаю, что такое смятение. Я понимаю, что Себ сейчас испытывает всё это. Его напарник на подъеме. Я общался со многими компетентными людьми, которые говорили, что Себа уже списали».

Феттель может уйти из Формулы-1

С лета прошлого года у Феттеля возникают постоянные трудности в гонках. Из-за необъяснимых ошибок немец потерял победы сразу в нескольких Гран-при.

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Все по теме:

Ferrari, Льюис Хэмилтон, Mercedes, Себастьян Феттель.
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