Хэмилтон: Я действительно переживаю за Феттеля

Новости спорта:Немца очень много критикуют из-за постоянных ошибок на протяжении последних сезонов.

Пилот Mercedes Льюис Хэмилтон признался, что переживает из-за неубедительных результатов гонщика Ferrari Себастьяна Феттеля. Слова британца приводит Planet F1:

«Я действительно переживаю за него. Я хорошо его знаю. Мы гонщики одного поколения, и я знаю, что такое очутиться в положении отстающего, когда в твой адрес льют негатив и списывают тебя со счетов. Появляется чувство, что всю энергию команда отдаёт напарнику.

Я по себе знаю, что такое смятение. Я понимаю, что Себ сейчас испытывает всё это. Его напарник на подъеме. Я общался со многими компетентными людьми, которые говорили, что Себа уже списали».

С лета прошлого года у Феттеля возникают постоянные трудности в гонках. Из-за необъяснимых ошибок немец потерял победы сразу в нескольких Гран-при.