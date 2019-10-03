В Мерседесе раскрыли финансовую отчетность за 2018 год

Новости спорта:Прибыль команды составила 16,35 миллионов долларов

Команда Формулы-1 "Мерседес" раскрыла финансовую отчётность за 2018 год. Доход команды, который складывается из призовых, спонсорских денег и субсидий от компании "Даймлер" составил $ 411,5 млн. В 2017 году доход команды был на $ 1,47 млн меньше.

Увеличились в 2018 году и расходы команды, которые составили $ 382,74 млн против $ 380,65 млн в 2017 году. Таким образом, после уплаты налоговых сборов, прибыль команды составила $ 16,35 млн.

При этом персонал команды в промежуток с 2017 по 2018 год вырос с 912 человек до 968, что привело к увеличению фонда зарплат с $ 107,18 млн до $ 115,17 млн.

В сезоне 2019 года немецкая команда возглавляет оба зачёта за пять гонок до конца сезона.