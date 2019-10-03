Скачать
Четверг, 03.10.2019
Нардеп Беленюк - лучший спортсмен сентября в Украине (Фото, Видео)
Нардеп Беленюк - лучший спортсмен сентября в Украине (Фото, Видео)
Деревянченко и Головкин провели дуэль взглядов (Видео)
Деревянченко и Головкин провели дуэль взглядов (Видео)
Барселона сотворила камбэк в матче с Интером (Фото, Видео)
Барселона сотворила камбэк в матче с Интером (Фото, Видео)
Свитолина пробилась в 1/4 финала турнира в Пекине: обзор матча с Кенин (Видео)
Свитолина пробилась в 1/4 финала турнира в Пекине: обзор матча с Кенин (Видео)

В Мерседесе раскрыли финансовую отчетность за 2018 год

В Мерседесе раскрыли финансовую отчетность за 2018 год
09:05 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта:Прибыль команды составила 16,35 миллионов долларов

Команда Формулы-1 "Мерседес" раскрыла финансовую отчётность за 2018 год. Доход команды, который складывается из призовых, спонсорских денег и субсидий от компании "Даймлер" составил $ 411,5 млн. В 2017 году доход команды был на $ 1,47 млн меньше.

Увеличились в 2018 году и расходы команды, которые составили $ 382,74 млн против $ 380,65 млн в 2017 году. Таким образом, после уплаты налоговых сборов, прибыль команды составила $ 16,35 млн.

При этом персонал команды в промежуток с 2017 по 2018 год вырос с 912 человек до 968, что привело к увеличению фонда зарплат с $ 107,18 млн до $ 115,17 млн.

Хэмилтон: Я действительно переживаю за Феттеля

В сезоне 2019 года немецкая команда возглавляет оба зачёта за пять гонок до конца сезона.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Формула-1, Мерседес, Автоспорт, Новости автоспорта.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Генк 0:0 Наполи: события матча
02 Барселона 2:1 Интер: дубль Суареса перечеркнул усилия Интера (Фото, Видео)
03 Ливерпуль получил наказание за нарушение регламента Кубка лиги
04 Барселона сотворила камбэк в матче с Интером (Фото, Видео)
05 Беринчик - Морено: где и когда смотреть бой за пояс WBO International
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь