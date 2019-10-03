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Двукратный чемпион Формулы-1 еще не решил будет ли участвовать в Ралли "Дакар"

Двукратный чемпион Формулы-1 еще не решил будет ли участвовать в Ралли "Дакар"
14:21 Сегодня Телеграф Трибуна Фото: Твиттер

Новости спорта:Фернандо Алонсо после Ралли Марокко решит, будет ли брать участие в Ралли Дакар.

Двукратный чемпион Формулы-1 Фернандо Алонсо рассказал, что примет решение об участии в «Дакаре» после того, как выступит на Ралли Марокко.

"Это будет важный момент. Нужно будет провести за рулем машины восемь-девять дней подряд (включая тесты) и проехал очень много километров – гораздо больше, чем я проехал на данный момент.

Так что именно после Ралли Марокко я буду четко понимать, как себя чувствую и хочу ли я на самом деле выступить на Дакаре.

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Меня ждет совершенно новый мир – на местности, которая прекрасно знакома моим соперникам. Потому что Марокко для раллистов – это как Барселона для гонщиков Формулы-1. Именно там они проводят все тесты. Я знаю, что не смогу держаться на одном уровне с лучшими, но в то же время надеюсь продолжить учиться, преодолеть большую дистанцию и понять, как я буду чувствовать себя после.

Все говорят мне, что это незабываемый опыт – провести так много дней в пустыне, порой самостоятельно чинить машину, проехать гонку в "диких условиях", вне аккуратной и даже комфортной Формулы-1. Что касается целей с точки зрения конкурентоспособности – то я не могу сказать чего-то конкретного, потому что у меня нет никакого ориентира», – рассказал Алонсо.

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Формула-1, Фернандо Алонсо, Автоспорт, Автогонки.
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