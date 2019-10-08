Гибель гонщика Юбера: что изменят в Формуле-1

Новости спорта:В Формуле-1 после гибели Юбера планируют повысить прочность шасси.

Технический директор «Рейсинг Пойнт» Энди Грин заявил, что в Формуле-1 планируют поднять прочность шасси из-за смертельной аварии Антуана Юбера на гонке Формулы-2.

«Нас пригласили проанализировать правила, касающиеся прочности шасси. Тема будет обсуждаться на следующем заседании технической рабочей группы. Большие изменения будут сделаны к 2021 году, но все знают, что многое можно сделать уже к следующему сезону», — приводит слова Энди Грина Auto Hebdo.

Напомним, на гонке Формулы-2 в Бельгии французский гонщик Анутан Юбер погиб в аварии в повороте «Радийон» — в него на полной скорости врезался Хуан Мануэль Корреа. Корреа до сих пор находится в госпитале, он перенёс несколько операций и был близок к ампутации правой ноги.