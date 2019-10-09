Скачать
Среда, 09.10.2019
Усику нашли нового соперника
Усику нашли нового соперника
Беленюк и Магучих получили награды НОК (Фото)
Беленюк и Магучих получили награды НОК (Фото)
"Сборную Украины не оставлю": Шевченко рассказал о Милане и выходе на Евро-2020
"Сборную Украины не оставлю": Шевченко рассказал о Милане и выходе на Евро-2020
Легендарный немецкий футболист завершил карьеру
Легендарный немецкий футболист завершил карьеру

Пилот Red Bull: Постараемся показать сильный уик-энд в Японии

Пилот Red Bull: Постараемся показать сильный уик-энд в Японии
08:42 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта:Макс Ферстаппен рассчитывает на победу в Сузуке.

Пилот Red Bull Макс Ферстаппен поделился ожиданиями от предстоящего Гран-при Японии. Голландец заявил, что команда рассчитывает показать высокие результаты. Цитирует пилота портал Crash.net.

«Если у нас получится показать высокий результат в Сузуке, это будет здорово для Honda, ведь это их домашняя трасса. Учитывая прошлый год, думаю, Ferrari будет очень быстра, но я также ожидаю, что мы способны на очень сильный уик-энд. У нас будет новый двигатель – посмотрим, что мы сможем противопоставить Ferrari и Mercedes.

Наверное, Mercedes будет хорош в первом секторе, Ferrari – в третьем. Так было на протяжении всего года, и я надеюсь на то, что нам удастся подобрать правильные настройки. Я не очень волнуюсь.

Гибель гонщика Юбера: что изменят в Формуле-1

Как нас встретят японские болельщики? Давайте сначала посмотрим, будет ли у нас шанс на победу. Но, думаю, после того, чего мы достигли в этом сезоне – многие не ожидали этого – можно надеяться на то, что фанатов будет много».

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Формула-1, Red Bull, Автоспорт, Новости автоспорта, Макс Ферстаппен.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Тайсон Фьюри устроил драку с гигантом-рестлером, но нокаутировал другого (Видео)
02 Российский теннисист покончил с собой
03 Усику нашли нового соперника
04 "Сборную Украины не оставлю": Шевченко рассказал о Милане и выходе на Евро-2020
05 Мораес: Я уже вошел в историю Украины
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь