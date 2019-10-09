Пилот Red Bull: Постараемся показать сильный уик-энд в Японии

Новости спорта:Макс Ферстаппен рассчитывает на победу в Сузуке.

Пилот Red Bull Макс Ферстаппен поделился ожиданиями от предстоящего Гран-при Японии. Голландец заявил, что команда рассчитывает показать высокие результаты. Цитирует пилота портал Crash.net.

«Если у нас получится показать высокий результат в Сузуке, это будет здорово для Honda, ведь это их домашняя трасса. Учитывая прошлый год, думаю, Ferrari будет очень быстра, но я также ожидаю, что мы способны на очень сильный уик-энд. У нас будет новый двигатель – посмотрим, что мы сможем противопоставить Ferrari и Mercedes.

Наверное, Mercedes будет хорош в первом секторе, Ferrari – в третьем. Так было на протяжении всего года, и я надеюсь на то, что нам удастся подобрать правильные настройки. Я не очень волнуюсь.

Как нас встретят японские болельщики? Давайте сначала посмотрим, будет ли у нас шанс на победу. Но, думаю, после того, чего мы достигли в этом сезоне – многие не ожидали этого – можно надеяться на то, что фанатов будет много».