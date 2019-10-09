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Гонщик управлял машиной одной рукой из-за необычной проблемы с авто (Видео)

Гонщик управлял машиной одной рукой из-за необычной проблемы с авто (Видео)
11:03 Сегодня Телеграф Автоспорт Фото: Инстаграм

Новости спорта:Тимо Глоку пришлось одной рукой удерживать открывшуюся дверь.

В гонке DTM на Хоккенхаймринге Тимо Глок управлял машиной одной рукой, поскольку второй был вынужден придерживать открывшуюся дверь.

Из-за такой необычной проблемы немцу пришлось свернуть на пит-стоп уже на 10-м из 38-ми кругов дистанции.

«На старте всё было нормально, но где-то на втором круге дверь открылась. Это сильно сказывалось на скорости на прямых. Пришлось рано заехать в боксы», – рассказал гонщик BMW.

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Босс BMW Motorsport Йенс Марквардт предположил, что проблема с дверью могла стать следствием контакта Глока с кем-то из соперников или жесткой атакой поребрика.

«Открылся один из трёх замков двери, причём самый главный. Было лишь вопросом времени, когда откроются остальные», – рассказал Марквардт.

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Видео, Автоспорт, Тимо Глок, Новости автоспорта.
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