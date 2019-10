Формула-1. Квалификация Гран-при Японии перенесена

ФИА на официальном уровне объявила, что из-за угрозы супертайфуна Хагибис все мероприятия Гран-при Японии, запланированные на субботу, отменены.

Третья часть свободных заездов на состоится, а квалификация пройдет в воскресенье в 04:00 по киевскому времени. Время старта гонки не изменено – 08:10 по киевскому времени.

Если погодные условия не позволят провести квалификацию, то стартовая решетка Гран-при Японии будет сформирована на основании результатов второй тренировки, которая проходит в эти минуты.

BREAKING: Saturday's track action at Suzuka has been cancelled due to Typhoon Hagabis.



Qualifying will now take place on Sunday at 10:00 local time.



The race will go ahead at 14:10, Sunday as planned #JapaneseGP #F1 https://t.co/A22Br0wfBs