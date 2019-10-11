Гран-при Японии: результаты второй свободной практики

На автодроме в Сузуке завершилась вторая тренировка Гран-при Японии Формулы-1. Лучшее время показал гонщик «Мерседеса» Валттери Боттас, который на одну десятую секунды опередил напарника Льюиса Хэмилтона. Третий результат на счету Макса Ферстаппена («Ред Булл»), уступившего лидеру почти три десятые.
Формула-1. Гран-при Японии. Вторая тренировка
1. Валттери Боттас («Мерседес») — 1.27,785
2. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — +0,100
3. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — +0,281
4. Шарль Леклер («Феррари») — +0,356
5. Себастьян Феттель («Феррари») — +0,607
6. Александер Албон («Ред Булл») — +0,617
7. Карлос Сайнс («Макларен») — +1,266
8. Серхио Перес («Рейсинг Пойнт») — +1,514
9. Пьер Гасли («Торо Россо») — +1,569
10. Ландо Норрис («Макларен») — +1,573
11. Кими Райкконен («Альфа Ромео») — +1,692
12. Даниил Квят («Торо Россо») — +1,727
13. Ромен Грожан («Хаас») — +1,768
14. Лэнс Стролл («Рейсинг Пойнт») — +1,812
15. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») — +1,866
16. Кевин Магнуссен («Хаас») — +1,964
17. Даниэль Риккардо («Рено») — +2,074
18. Нико Хюлькенберг («Рено») — +2,628
19. Роберт Кубица («Уильямс») — +3,131
20. Джордж Расселл («Уильямс») — +3,286.
Быстрейшим представителем «Феррари» стал Шарль Леклер, занявший четвёртое место.
Даниил Квят по итогам сессии стал 12-м, а его напарник по «Торо Россо» Пьер Гасли показал 9-й результат.