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Гран-при Японии: результаты второй свободной практики

Гран-при Японии: результаты второй свободной практики
18:35 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Твиттер

Новости спорта:Финский автогонщик Валттери Боттас показал лучшее время на второй свободной практике Гран-при Японии.

На автодроме в Сузуке завершилась вторая тренировка Гран-при Японии Формулы-1. Лучшее время показал гонщик «Мерседеса» Валттери Боттас, который на одну десятую секунды опередил напарника Льюиса Хэмилтона. Третий результат на счету Макса Ферстаппена («Ред Булл»), уступившего лидеру почти три десятые.

Формула-1. Гран-при Японии. Вторая тренировка

1. Валттери Боттас («Мерседес») — 1.27,785

2. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — +0,100

3. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — +0,281

4. Шарль Леклер («Феррари») — +0,356

5. Себастьян Феттель («Феррари») — +0,607

6. Александер Албон («Ред Булл») — +0,617

7. Карлос Сайнс («Макларен») — +1,266

8. Серхио Перес («Рейсинг Пойнт») — +1,514

9. Пьер Гасли («Торо Россо») — +1,569

10. Ландо Норрис («Макларен») — +1,573

11. Кими Райкконен («Альфа Ромео») — +1,692

12. Даниил Квят («Торо Россо») — +1,727

13. Ромен Грожан («Хаас») — +1,768

14. Лэнс Стролл («Рейсинг Пойнт») — +1,812

15. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») — +1,866

16. Кевин Магнуссен («Хаас») — +1,964

17. Даниэль Риккардо («Рено») — +2,074

18. Нико Хюлькенберг («Рено») — +2,628

19. Роберт Кубица («Уильямс») — +3,131

20. Джордж Расселл («Уильямс») — +3,286.

Формула-1. Квалификация Гран-при Японии перенесена

Быстрейшим представителем «Феррари» стал Шарль Леклер, занявший четвёртое место.

Даниил Квят по итогам сессии стал 12-м, а его напарник по «Торо Россо» Пьер Гасли показал 9-й результат.

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Формула-1, Льюис Хэмилтон, Автоспорт, Новости автоспорта, Валттери Боттас.
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