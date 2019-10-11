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Хэмилтон объяснил причины своего отставания от Боттаса

Хэмилтон объяснил причины своего отставания от Боттаса
18:51 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Твиттер

Новости спорта:Льюис Хэмилтон прокомментировал вторую свободную практику Гран-при Японии.

Гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон рассказал, за счёт чего его напарнику Валттери Боттасу удалось опередить его во второй тренировке Гран-при Японии.

Если сравнить лучшие круги гонщиков во второй сессии, на первом секторе Боттас отставал от Хэмилтона на 0,3 с, но затем сумел отыграть четыре десятые секунды, и его преимущество составило 0,1 с. По словам британца, его напарник удачно попал в слипстрим, за счёт чего и отыграл время.

«Валттери получил отличный буксир на своём быстрейшем круге. На задней прямой он отыграл около полусекунды.

Гран-при Японии: результаты второй свободной практики

Интересная динамика. На первом отрезке не хочется оказаться позади кого-то, там нужно чистое пространство. Но если повезёт в дальнейшем воспользоваться слипстримом — прекрасно», — цитирует Хэмилтона Motorsport.

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Формула-1, Льюис Хэмилтон, Автоспорт, Новости автоспорта, Валттери Боттас.
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