Боттас - победитель Гран-при Японии: все результаты

На автодроме «Сузука» завершилась гонка очередного этапа чемпионата мира Формулы-1 Гран-при Японии.
Её победителем стал пилот «Мерседеса» Валттери Боттас, второе место досталось гонщику «Феррари» Себастьяну Феттелю, тройку лучших замкнул Льюис Хэмилтон на «Мерседесе».
Формула-1. Гран-при Японии
1. Валттери Боттас («Мерседес»)
2. Себастьян Феттель («Феррари»)
3. Льюис Хэмилтон («Мерседес»)
4. Александер Албон («Ред Булл»)
5. Шарль Леклер («Феррари»)
6. Карлос Сайнс («Макларен»)
7. Даниэль Риккардо («Рено»)
8. Пьер Гасли («Торо Россо»)
9. Нико Хюлькенберг («Рено»)
10. Лэнс Стролл («Рейсинг Пойнт»)
11. Даниил Квят («Торо Россо»)
12. Ландо Норрис («Макларен»)
13. Кими Райкконен («Альфа Ромео»)
14. Ромен Грожан («Хаас»)
15. Антони Джовинацци («Альфа Ромео»)
16. Кевин Магнуссен («Хаас»)
17. Джордж Расселл («Уильямс»)
18. Роберт Кубица («Уильямс»)
19. Серхио Перес («Рейсинг Пойнт») — не финишировал
20. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — не финишировал
Пилот «Торо Россо» Даниил Квят финишировал одиннадцатым, его напарник Пьер Гасли стал восьмым.