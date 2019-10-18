Ферстаппен ошеломил фанатов Формулы-1 своим заявлением об уходе из спорта

Новости спорта:Нидерландский автогонщик Макс Ферстаппен привел всех в шок своим заявлением об уходе из Формулы-1.

Гонщик команды Red Bull Макс Ферстаппен произвел настоящую сенсацию своим шуточным заявлением о том, что через 2 гонки намерен покинуть Формулу-1. Юмор голландца поняли далеко не все...

Ферстаппен заявил, что собирается уйти из Формулы-1 после того как проведет 100-й Гран-при. После Гран-при Японии, который прошёл в минувшие выходные, на счету Ферстаппена 98 стартов.

После этого Макс уже серьезно добавил, что, возможно, проведет в Формуле-1 300 гонок, а то и 400.

"Когда я был маленьким, мне всегда казалось, что 100 гонок в Формуле-1 — это очень много. Конечно, я рано начал карьеру, и хочется достичь большего. Может, мне удастся провести 300 гонок, может, 400. Кто знает?" — сказал он. Но эти слова, объясняющие шутку, процитировали не все СМИ.