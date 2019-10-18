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Бриаторе назвал лучших пилотов мира

Бриаторе назвал лучших пилотов мира
14:37 Сегодня Телеграф Трибуна Фото: Твиттер

Новости спорта:Флаио Бриаторе назвал имена самых сильных гонщиков, по его мнению.

Бывший руководитель «Бенеттона» и «Рено» Флавио Бриаторе считает Макса Ферстаппена, Шарля Леклера и Льюиса Хэмилтона примерно равными по силам пилотами.

«С моей точки зрения, и Ферстаппен, и Леклер, и Хэмилтон могут стать чемпионами [при выступлении за одну команду]. Если бы Леклер был в «Мерседесе» вместо Боттаса, они с Хэмилтоном были бы почти на равных.

Для меня лучшая команда – «Мерседес» с Хэмилтоном и Ферстаппеном или с Хэмилтоном и Леклером», – заявил Бриаторе.

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В этом сезоне Хэмилтон идет на первом месте, Леклер третий, Ферстаппен четвертый в общем за зачете. 

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Формула-1, Льюис Хэмилтон, Новости автоспорта, Макс Ферстаппен.
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