Бриаторе назвал лучших пилотов мира

Новости спорта:Флаио Бриаторе назвал имена самых сильных гонщиков, по его мнению.

Бывший руководитель «Бенеттона» и «Рено» Флавио Бриаторе считает Макса Ферстаппена, Шарля Леклера и Льюиса Хэмилтона примерно равными по силам пилотами.

«С моей точки зрения, и Ферстаппен, и Леклер, и Хэмилтон могут стать чемпионами [при выступлении за одну команду]. Если бы Леклер был в «Мерседесе» вместо Боттаса, они с Хэмилтоном были бы почти на равных.

Для меня лучшая команда – «Мерседес» с Хэмилтоном и Ферстаппеном или с Хэмилтоном и Леклером», – заявил Бриаторе.

В этом сезоне Хэмилтон идет на первом месте, Леклер третий, Ферстаппен четвертый в общем за зачете.