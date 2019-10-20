Мик Шумахер: Я воспользуюсь шансом перейти в Формулу-1

Новости спорта:Юный гонщик ставит перед собой амбициозные задачи.

Немецкий автогонщик Формулы-2 и сын легендарного Михаэля Шумахера Мик прокомментировал возможность выступления среди лучших в Формуле-1. По его словам, он зацепиться за такой шанс, если он появится.

«Конечно, я думаю о переходе в Формулу-1. Это моя мечта. Я чувствую себя готовым к ней, хочу выступать именно там. Возможно, было бы правильнее еще на год остаться в Формуле-2 и хорошо поработать, но если у меня будет шанс пойти на повышение, то я его использую», — цитирует Мика Шумахера Gpblog.com.

«Большинство парней в Формуле-2 скажут то же самое, что они готовы к Формуле-1. Но переход в высший класс ничего не гарантирует и ничего не получится просто так. В высшем эшелоне много вещей могут повлиять на результаты».

Накануне 20-летний немец впервые в карьере выиграл гонку этапа Формулы-2, триумфовав на трассе в Венгрии.

В январе Мик подписал контракт с Феррари и стал членом гоночной академии Скудерии. В прошлом сезоне сын Михаэля выступал в рамках Европейской Формулы-3, став чемпионом соревнования.