Скачать
Воскресенье, 20.10.2019
Гвоздик - Бетербиев: видео боя
Гвоздик - Бетербиев: видео боя
Гвоздик проиграл Бетербиеву чемпионский пояс WBC
Гвоздик проиграл Бетербиеву чемпионский пояс WBC
Итоговый турнир WTA: определились все участницы
Итоговый турнир WTA: определились все участницы
Лучшие голы Шевченко за Милан (Видео)
Лучшие голы Шевченко за Милан (Видео)

Мик Шумахер: Я воспользуюсь шансом перейти в Формулу-1

Мик Шумахер: Я воспользуюсь шансом перейти в Формулу-1
09:42 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта:Юный гонщик ставит перед собой амбициозные задачи.

Немецкий автогонщик Формулы-2 и сын легендарного Михаэля Шумахера Мик прокомментировал возможность выступления среди лучших в Формуле-1. По его словам, он зацепиться за такой шанс, если он появится.

«Конечно, я думаю о переходе в Формулу-1. Это моя мечта. Я чувствую себя готовым к ней, хочу выступать именно там. Возможно, было бы правильнее еще на год остаться в Формуле-2 и хорошо поработать, но если у меня будет шанс пойти на повышение, то я его использую», — цитирует Мика Шумахера Gpblog.com.

«Большинство парней в Формуле-2 скажут то же самое, что они готовы к Формуле-1. Но переход в высший класс ничего не гарантирует и ничего не получится просто так. В высшем эшелоне много вещей могут повлиять на результаты».

Спасение века: гонщик чудом удержал мотоцикл, держась только руками (Видео)

Накануне 20-летний немец впервые в карьере выиграл гонку этапа Формулы-2, триумфовав на трассе в Венгрии.

В январе Мик подписал контракт с Феррари и стал членом гоночной академии Скудерии. В прошлом сезоне сын Михаэля выступал в рамках Европейской Формулы-3, став чемпионом соревнования.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Формула-1, Автоспорт, Новости автоспорта, Мик Шумахер.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Заря добыла волевую победу над Десной в 11-м туре УПЛ (Видео)
02 Итоговый турнир WTA: определились все участницы
03 Когда 0:3 не гарантия победы: феерический камбэк Лацио против Аталанты (Видео)
04 Тренер Вест Хэма объяснил, почему не выпустил Ярмоленко в основе против Эвертона
05 Гризманн прокомментировал разгром Эйбара
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь