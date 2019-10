Спасение века: гонщик чудом удержал мотоцикл, держась только руками (Видео)

Испанский гонщик класса Moto2 Алекс Маркес во время одного из заездов перед Гран-при Японии на трассе «Мотеги» слетел с мотоцикла, но прямо на ходу смог вернуться обратно. В Сети его действия уже назвали спасением века.

На выходе из поворота мотоцикл Маркеса подбросило. Гонщик едва не совершил кульбит. Однако Алекс не отпустил руль и смог удержать свой мотоцикл. Он проехал несколько десятков метров, держась за ручки управления. В это время его ноги скользили по земле.

Save of the century?

We still don't know how @alexmarquez73 managed to save that! #JapaneseGP pic.twitter.com/tE7hoSxlen

— MotoGP™ (@MotoGP) 19 октября 2019 г.