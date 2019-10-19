Назван следующий соперник Гвоздика

Новости спорта:Промоутер украинца Боб Арум очертил перспективы украинца.

Несмотря на поражения в объединенном бою двух чемпионов с Бетербиевым Гвоздик имеет перспективы в своем весе. Об этом говорит его промоутер Боб Арум.

"Гвоздик очень и очень здорово сражался против Бетербиева. У нас еще много боев в полутяжах. Возможно, следующий бой Гвоздик проведет против Хильберто Рамиреса после возвращения", — заявил промоутер Боб Арум в интервью ESPN.

Напомним, этот бой с мексиканцем Рамиресом мог пройти в сентябре, но тогда возникла перспектива встречи с Бетербиевым.

Рамирес (40-0, 26 KO) владел поясом чемпиона мира WBO на протяжении 3 лет.