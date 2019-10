Гвоздик получил рекордный гонорар за бой с Бетербиевым

Стали известны гонорары украинца Александра Гвоздика и россиянина Артура Бетербиева за их объединительный бой.

Как сообщает обозреватель ESPN Дэн Рафаэль, боксеры получили за поединок по 1,5 миллиона долларов. Такой гонорар стал рекордным в карьере Гвоздика.

