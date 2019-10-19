Гвоздик получил рекордный гонорар за бой с Бетербиевым

Новости спорта:Боксеры заработали одинаковые суммы за объединительный поединок.

Стали известны гонорары украинца Александра Гвоздика и россиянина Артура Бетербиева за их объединительный бой.

Как сообщает обозреватель ESPN Дэн Рафаэль, боксеры получили за поединок по 1,5 миллиона долларов. Такой гонорар стал рекордным в карьере Гвоздика.

Purses for tonight's Beterbiev-Gvozdyk light heavyweight unification fight: They are each making $1.5 million. https://t.co/rlXIdlWXhY — Dan Rafael (@danrafaelespn) October 19, 2019

До этого крупнейшим гонораром для Гвоздика была сумма в 1 миллион долларов, которую он получил за поединок против Адониса Стивенсона.

Напомним, что Бетербиев победил Гвоздика в бою за титулы WBC и IBF в полутяжелом весе.

Отметим, что после поединка Гвоздик отправился в больницу.