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Гонщик Формулы-1 боялся включать стиральную машину и звонил маме

Гонщик Формулы-1 боялся включать стиральную машину и звонил маме
16:51 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Инстаграм

Новости спорта:Австралийский пилот Формулы-1 Даниэль Риккардо поведал детскую историю.

Гонщик Формулы-1 австралиец Даниэль Риккардо, выступающий за «Рено», рассказал о случае из детства, когда ему пришлось жить в Италии отдельно от родителей.

«До моего отъезда мама заботилась обо всём. Она всегда заботилась о семье. Да, я заправлял постель, но всё остальное делала она.

Однажды ночью, когда я уже жил в Италии, разразилась гроза, а мне надо было постирать вещи. Я позвонил маме, поскольку не был уверен, что стиральную машину можно запускать во время грозы. Я боялся получить удар электрическим током.

Она рассмеялась и сказала, что постирать вещи, конечно, можно, но разговор нужно заканчивать, поскольку он обойдётся в целое состояние», — приводит слова Риккардо Gpblog.

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Риккардо дебютировал в Формуле-1 в 2011 году и уже выиграл семь гонок. Лучшим результатом австралийца по итогам сезона является третье место, на котором он финишировал в 2014 и 2016 годах, выступая за «Ред Булл».

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Формула-1, Автоспорт, Ф1, Даниэль Риккардо.
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