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ФИА обвиняет Феррари в укрывательстве

ФИА обвиняет Феррари в укрывательстве
15:50 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта:Ранее стало известно, что ФИА оставила без ответа вопрос команд Формулы-1 о легальности мотора «Феррари».

Сразу несколько команд Ф-1 попросили федерацию объяснить законность тех элементов конструкции мотора команды из Маранелло, которыми, как им кажется, объясняется её превосходство.

В последнее время «Феррари» добилась существенного прогресса в работе над мотором. Считается, что на некоторых трассах гонщики команды способны отыграть по 0,8 секунды на круге только за счёт двигателя. После летнего перерыва «Феррари» выиграла все пять квалификаций и одержала три победы в гонках.

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«Такое преимущество слишком абсурдно, чтобы добиться его легальными методами, так как технология и так уже достаточно хорошо развита. «Феррари» обманывает конкурентов, и ФИА знает это, но ничего не делает, поскольку в противном случае будет большой скандал», — цитирует неназванного представителя одной из команд Auto Bild.

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Формула-1, Ferrari, FIA, Автоспорт.
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