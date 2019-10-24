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Пилоты Рено дисквалифицированы по итогам Гран-при Японии

Пилоты Рено дисквалифицированы по итогам Гран-при Японии
10:14 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта:FIA исключила из протокола Риккардо и Хюлькенберга.

Пилоты Рено Даниэль Риккардо и Нико Хюлькенберг были исключены из финального протокола Гран-при Японии. Об этом сообщает fia.com.

Отметим, что оба гонщика финишировали в Сузуке в очковой зоне. Риккардо занял шестую позицию, а Нико замкнул десятку сильнейших.

Таким образом, гонщик Феррари Шарль Леклер поднялся с седьмой строчки на шестую. Пилот Торо Россо Пьер Гасли и представитель Рейсинг Пойнт Серхио Перес также отыграли по одному месту.

ФИА обвиняет Феррари в укрывательстве

Напомним, что после финального заезда экипаж Рейсинг Пойнт подал официальный протест на Рено. Дело в том, что французская команда использовала автоматическую систему корректировки баланса тормозов, что запрещено регламентом соревнований.

Международная автомобильная федерация (FIA) расценила данный эпизод как помощь пилотажу. Рено имеет возможность до четверга обжаловать решение.

Следующее Гран-при пройдет в Мексике с 25 по 27 октября.

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Формула-1, Автоспорт, Новости автоспорта, Нико Хюлькенберг, Даниэль Риккардо.
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