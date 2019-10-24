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В Рено отреагировали на исключение их пилотов из протокола Гран-при Японии

В Рено отреагировали на исключение их пилотов из протокола Гран-при Японии
17:41 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Твиттер

Новости спорта:Представители команды Рено прокомментировали дисквалификацию своих пилотов.

В «Рено» прокомментировали исключение Даниэля Риккардо и Нико Хюлькенберга из итогового протокола Гран-при Японии.

Судьи ФИА решили, что тормозная система машин «Рено» соответствует техническому регламенту, но является при этом электронным помощником пилотов, что запрещено правилами.

«Рено» принимает решение судей Гран-при Японии по протесту «Рейсинг Пойнт» в отношении легальности тормозной системы «Рено» на Гран-при Японии. ФИА согласилась с «Рено», что система полностью соответствует техническому регламенту ФИА, но судьи решили, что система нарушает спортивный регламент ФИА в отношении электронных помощников. Оба гонщика «Рено» дисквалифицированы, а команда потеряла девять очков.

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Несмотря на это, «Рено», учитывая субъективность трактовки системы как электронного помощника и непостоянство в штрафах в предыдущих случаях, предпримет дальнейшие действия с учётом временных рамок, заданных ФИА», — говорится в заявлении команды.

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Формула-1, Автоспорт, Рено, Ф-1, Новости автоспорта, Новости F1.
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