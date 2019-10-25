Леклер о скандале с двигателем Феррари: Нас хотят дестабилизировать

Новости спорта:Пилот Феррари Шарль Леклер поделился своим мнением о спорах вокруг двигателей Скудерии.

В нынешнем сезоне Формулы-1 Феррари удалось построить мощный двигатель, который имеет значительный перевес по мощности над всеми конкурентами.

Ряд команд отправляли запросы в ФИА, требуя проверить двигатель Феррари на легальность. Пока что никакого наказания не было, и пилот Шарль Леклер уверен, что все нормально.

«Думаю, так соперники хотят нас дестабилизировать. Но ничего не получится. Феррари уверена в легальности, все с мотором в порядке», - убежден Леклер.

Ожидается, что Феррари будет фаворитом ближайшего Гран-при Мексики.