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Леклер о скандале с двигателем Феррари: Нас хотят дестабилизировать

Леклер о скандале с двигателем Феррари: Нас хотят дестабилизировать
16:53 Сегодня Телеграф sport.ua Фото: Твиттер

Новости спорта:Пилот Феррари Шарль Леклер поделился своим мнением о спорах вокруг двигателей Скудерии.

В нынешнем сезоне Формулы-1 Феррари удалось построить мощный двигатель, который имеет значительный перевес по мощности над всеми конкурентами.

Ряд команд отправляли запросы в ФИА, требуя проверить двигатель Феррари на легальность. Пока что никакого наказания не было, и пилот Шарль Леклер уверен, что все нормально.

«Думаю, так соперники хотят нас дестабилизировать. Но ничего не получится. Феррари уверена в легальности, все с мотором в порядке», - убежден Леклер.

Формула-1. Twitch будет транслировать Гран-при Мексики

Ожидается, что Феррари будет фаворитом ближайшего Гран-при Мексики.

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Формула-1, Ferrari, Автоспорт, Новости автоспорта, Шарль Леклер.
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