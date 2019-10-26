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Леклер: Мой день сложился непросто

Леклер: Мой день сложился непросто
13:38 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта:Пилот «Феррари» Шарль Леклер подвёл итоги пятничной программы Гран-при Мексики.

По словам монегаска, на его болиде возникли проблемы с балансом.

«Мой день сложился непросто. Если в первой тренировке всё прошло хорошо, то во второй возникли проблемы с балансом болида. Вместе с инженерами нам предстоит много работы, чтобы в субботу вернуться в борьбу в лучшей форме», — приводит слова Шарля Леклера официальный сайт итальянской команды.

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По итогам первой тренировки Леклер занял вторую позицию, уступив лидеру, Льюису Хэмилтону, всего 119 тысячных. Во второй тренировке Леклер остался на третьей строчке, а лучшее время показал его напарник — Себастьян Феттель. Двух пилотов «Феррари» разделило почти полсекунды.

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Формула-1, Автоспорт, Ф1, Шарль Леклер.
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