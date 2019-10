Авария Албона на Гран-при Мексики (Видео)

Гонщик Red Bull Racing Алекс Албон разбил машину в первой половине второй тренировки Гран При Мексики.

Англо-тайский гонщик потерял управление в быстром шестом повороте и по касательной ударил барьер безопасности, спровоцировав период красных флагов.

Fast corner + losing the back end = a one-way trip to the barrier

Alex Albon only got timed laps in second practice #MexicoGP #F1 pic.twitter.com/zspEaczm1k

