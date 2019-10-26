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Авария Албона на Гран-при Мексики (Видео)

Авария Албона на Гран-при Мексики (Видео)
09:50 Сегодня Телеграф Автоспорт

Новости спорта:Алекс Албон попал в аварию на тренировке Гран-при Мексики-2019.

Гонщик Red Bull Racing Алекс Албон разбил машину в первой половине второй тренировки Гран При Мексики.

Англо-тайский гонщик потерял управление в быстром шестом повороте и по касательной ударил барьер безопасности, спровоцировав период красных флагов.

"Алекс в полном порядке. Кажется, он просто пожадничал на поребрике справа, на входе в поворот – возможно, его смутила медленная машина Mercedes, – сказал босс Red Bull Racing Кристиан Хорнер в эфире Sky Sports. – Жаль, что он потерял потенциальные круги наката, но ни один гонщик не застрахован от ошибок. Первую тренировку он провёл позитивно и завтра с новыми силами вернётся в бой".

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Автоспорт, Новости автоспорта, Алекс Албон, Гран-при Мексики-2019.
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