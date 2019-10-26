Авария Албона на Гран-при Мексики (Видео)

Новости спорта:Алекс Албон попал в аварию на тренировке Гран-при Мексики-2019.

Гонщик Red Bull Racing Алекс Албон разбил машину в первой половине второй тренировки Гран При Мексики.

Англо-тайский гонщик потерял управление в быстром шестом повороте и по касательной ударил барьер безопасности, спровоцировав период красных флагов.

Fast corner + losing the back end = a one-way trip to the barrier Alex Albon only got timed laps in second practice #MexicoGP #F1 pic.twitter.com/zspEaczm1k — Formula 1 (@F1) October 25, 2019

"Алекс в полном порядке. Кажется, он просто пожадничал на поребрике справа, на входе в поворот – возможно, его смутила медленная машина Mercedes, – сказал босс Red Bull Racing Кристиан Хорнер в эфире Sky Sports. – Жаль, что он потерял потенциальные круги наката, но ни один гонщик не застрахован от ошибок. Первую тренировку он провёл позитивно и завтра с новыми силами вернётся в бой".