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150 сотрудников команд Формулы-1 поразил желудочный вирус

150 сотрудников команд Формулы-1 поразил желудочный вирус
20:09 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта:Команды Формулы-1 столкнулись с необычной проблемой перед субботней программой Гран-при Мексики.

Примерно 150 сотрудников команд пожаловались на проблемы с желудком разной степени серьёзности. Сильнее всего желудочный вирус ударил по представителям «Макларена», «Рено» и «Торо Россо», сообщает испанский журналист Альберт Фабрега.

Среди пилотов вирус поразил французского гонщика «Торо Россо» Пьера Гасли. По данным Фабреги, не исключено, что в третьей практике Гран-при Мексики Гасли ограничится установочным кругом.

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«Мне нужно проверить данные. Если всё станет слишком плохо, ему придётся надеть подгузники», — в свойственной ему манере прокомментировал информацию советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко, слова которого приводит журналист Auto Motor und Sport Тобиас Грюнер.

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Формула-1, Гонки, Автоспорт, Вирус, Ф-1, Ф1.
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