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У Ферстаппена отобрали поул Гран-при Мексики-2019

У Ферстаппена отобрали поул Гран-при Мексики-2019
08:48 Сегодня Телеграф sport.ua

Новости спорта:Формула-1 объявила о том, что пилот Ред Булла лишен своей победы в квалификации Гран-при Мексики.

Гонщик показал лучшее время, однако во время своей последней попытки проигнорировал желтые флаги после аварии Валттери Боттаса.

Ферстаппен должен был снизить скорость, однако не сделал этого и ехал в квалификационном темпе, подвергая опасности в том числе пилота Мерседеса и стюардов, собравшихся рядом с разбитым болидом.

Любопытно, что о нарушении сказал сам Ферстаппен на пресс-конференции, когда отметил, что не снижал скорость.

Пилот получил штраф в 3 позиции и будет стартовать 4-м. Топ-3 теперь выглядит так: Леклер, Феттель, Хэмилтон.

Ферстаппен объясил, почему его команда не может быть на равне с Феррари

Таким образом Феррари продлила серию своих поулов до шести.

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Автоспорт, Новости автоспорта, Гран-при Мексики, Гран-при Мексики-2019.
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