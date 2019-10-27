У Ферстаппена отобрали поул Гран-при Мексики-2019

Гонщик показал лучшее время, однако во время своей последней попытки проигнорировал желтые флаги после аварии Валттери Боттаса.
Ферстаппен должен был снизить скорость, однако не сделал этого и ехал в квалификационном темпе, подвергая опасности в том числе пилота Мерседеса и стюардов, собравшихся рядом с разбитым болидом.
Любопытно, что о нарушении сказал сам Ферстаппен на пресс-конференции, когда отметил, что не снижал скорость.
Пилот получил штраф в 3 позиции и будет стартовать 4-м. Топ-3 теперь выглядит так: Леклер, Феттель, Хэмилтон.
Таким образом Феррари продлила серию своих поулов до шести.