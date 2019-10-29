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Формула-1. Боттас сравнил себя и Феттеля

Формула-1. Боттас сравнил себя и Феттеля
13:55 Сегодня Телеграф

Новости спорта:Пилот Mercedes шокирован невероятной скоростью болида Ferrari.

Пилот Mercedes Валттери Боттас поделился своими впечатлениями после Гран-при Мексики. Также гонщик заявил, что никак не мог обогнать пилота Ferrari Себастьяна Феттеля, в борьбе за 2-е место. Цитирует RaceFans.net.

«Наша скорость на прямых с открытым крылом была почти такой же, как у Ferrari с закрытым. Обогнать Феттеля было практически невозможно, а сам он не ошибался. Разница в скорости просто была недостаточно велика, чтобы совершить обгон.

Льюис Хэмилтон - победитель Гран-при Мексики

Я делал все, что только мог и старался подобраться как можно ближе».

Напомним, ранее напарник Боттаса Льюис Хэмилтон поделился своими впечатлениями от гонки.

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Формула-1, Автоспорт, Новости автоспорта, Валттери Боттас.
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