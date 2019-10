Льюис Хэмилтон - победитель Гран-при Мексики

Британский пилот Льюис Хэмилтон стал победителем Гран-при Мексики, выиграв 10-ю гонку в сезоне и 83-ю в карьере. Впрочем, поскольку Боттас финишировал в топ-3, Хэмилтон пока не стал чемпионом.

Квалификацию накануне выиграл Макс Ферстаппен, но из-за нарушения правил желтых флагов он стартовал только четвертым. Но на старте проблем только прибавилось – у Макса случился мини-контакт с Хэмилтоном, а потом Боттас проколол ему колесо, поэтому Ферстаппену пришлось ехать в боксы и подниматься дальше с последней позиции.

Борьба за лидерство выдалась больше тактической. Хэмилтон и Феттель ехали с одним пит-стопом – Льюис поехал первым и сперва жаловался на ранний пит-стоп, но когда на 38 круге Феттель заехал в боксы за шинами хард, и выехал позади Хэмилтона, британец, вероятно, успокоился.

