Формула-1 утвердила регламент на 2021 год

Новости спорта:Руководство Формулы 1 подтвердило, что новые технические, спортивные и финансовые правила утверждены и вступят в силу в 2021 году.

На специальной пресс-конференции перед началом гоночного уик-энда в Остине руководство Формулы 1 подтвердило, что новые технические, спортивные и финансовые правила утверждены и вступят в силу в 2021 году.

Регламент и ограничение бюджетов уже утверждены Всемирным советом FIA по автоспорту и готовы к публикации. Но, как отмечается, это лишь начало, и в течение ближайших месяцев Liberty Media, FIA и команды продолжат обсуждать детали, чтобы доработать правила. Тем не менее основные моменты утверждены.

БОЛЕЕ ЭЛЕГАНТНЫЙ ВНЕШНИЙ ВИД МАШИН

С 2021 года машины Формулы 1 будет иметь принципиально новый облик: более широкий корпус, упрощенные передние антикрылья, увеличенные в размере задние антикрылья, упрощенная подвеска и колеса с 18-дюймовыми дисками. Также предлагается оборудовать колесные диски светодиодной панелью, на которой отображались бы данные для зрителей.

БОРЬБА СТАНЕТ ПЛОТНЕЕ

В настоящее время машина Формулы 1 теряет больше 40% прижимной силы, находясь непосредственно за другой. С аэродинамикой 2021 года этот показатель составит всего 5-10%.

ОГРАНИЧЕНИЕ РАСХОДОВ

Впервые в истории Формулы 1 будет введено ограничение расходов. Потолок составит 175 млн долларов и будет распространяться на всё, что касается эффективности работы на треке. Исключением станут расходы на маркетинг, зарплаты гонщиков и трех топовых сотрудников.

МЕНЬШЕ ОБНОВЛЕНИЙ, БОЛЬШЕ СТАНДАРТНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ОГРАНИЧЕНИЙ НА КОМПОНЕНТЫ

В целях сокращения затрат в рамках гонки вооружений введены правила, ограничивающие модернизацию автомобилей в течение гоночного уик-энда и количество аэродинамических обновлений по ходу сезона. Также будут введены определенные стандартные детали, и под ограниченное количество замен попадет больше деталей, как, к примеру, тормозные колодки. В том числе в этот список попадет выхлопная труба, количество экземпляров которой на сезон составит шесть штук. Что касается количества разрешенных элементов силовой установки, то оно останется таким же, как и сейчас.

ИЗМЕНЕНИЕ ФОРМАТА ГОНОЧНОГО УИК-ЭНДА

Небольшие, но существенные изменения произойдут в формате гоночного уик-энда. Медиа-сессии будут перенесены с четверга на пятницу и, следовательно, будут проходить в один день с первой и второй тренировкой. Формат субботы и воскресенья останется неизменным.

МОЛОДЕЖЬ БУДЕТ БОЛЬШЕ РАБОТАТЬ НА ТРАССЕ

Все команды будут обязаны предоставить по ходу сезона как минимум две пятничные тренировки пилоту, на счету которого два или менее Гран При.

ИЗМЕНЕНИЕ ПРАВИЛА ЗАКРЫТОГО ПАРКА

С начала третьей тренировки машины будут находиться в режиме закрытого парка, т.е. в гоночной конфигурации. При этом к старту сессии в субботу утром команды должны будут вернуться к эталонной спецификации, утвержденной при прохождении технической проверки перед первой тренировкой и снять все новые аэродинамические элементы, которые тестировались в пятницу.