Скачать
Воскресенье, 03.11.2019
Нейт Диас - Хорхе Масвидаль. Видео главного боя UFC 244
Нейт Диас - Хорхе Масвидаль. Видео главного боя UFC 244
Сауль Альварес - Сергей Ковалев. Видео чемпионского боя
Сауль Альварес - Сергей Ковалев. Видео чемпионского боя
Гарсия брутально нокаутировал Дуно (Видео)
Гарсия брутально нокаутировал Дуно (Видео)
Сауль Альварес отправил Ковалева в глубокий нокаут (Видео)
Сауль Альварес отправил Ковалева в глубокий нокаут (Видео)

Формула-1: результаты квалификации Гран-при США (Видео)

Формула-1: результаты квалификации Гран-при США (Видео)
11:48 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости спорта:Финский пилот Валттери Боттас добыл пятый поул в этом сезоне.

В Остине на Трассе Америк продолжается 19-й этап чемпионата мира по автогонкам Формула-1. Победителем квалификации Гран-при США стал Валттери Боттас ("Мерседес").

Лучшее время в квалификации показал Валттери Боттас ("Мерседес"), который всего на 0.012 сек. опередил Себастьяна Феттеля ("Феррари"). Это пятый поул Боттаса в этом сезоне.

Следующие места в топ-5 заняли: Макс Ферстаппен ("Ред Булл") - третий, Шарль Леклер ("Феррари") - четвертый, Льюис Хэмилтон ("Мерседес") - пятый.

Гран-при США: результаты третьей свободной практики

Главная гонка Гран-при США состоится 3 ноября. Начало в 21:10 по киевскому времени.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Формула-1, Автоспорт, Новости автоспорта, Валттери Боттас, Ф1.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Сауль Альварес - Сергей Ковалев. Видео чемпионского боя
02 Сауль Альварес отправил Ковалева в глубокий нокаут (Видео)
03 Сергей Ковалев - Сауль Альварес. Видео чудовищного нокаута
04 Леванте хватило семи минут, чтобы нанести поражение Барселоне
05 Гвардиола высказался о голе Ливерпуля на 90+4-й минуте в игре с Астон Виллой
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь