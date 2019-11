Формула-1: результаты квалификации Гран-при США (Видео)

В Остине на Трассе Америк продолжается 19-й этап чемпионата мира по автогонкам Формула-1. Победителем квалификации Гран-при США стал Валттери Боттас ("Мерседес").

Лучшее время в квалификации показал Валттери Боттас ("Мерседес"), который всего на 0.012 сек. опередил Себастьяна Феттеля ("Феррари"). Это пятый поул Боттаса в этом сезоне.

Следующие места в топ-5 заняли: Макс Ферстаппен ("Ред Булл") - третий, Шарль Леклер ("Феррари") - четвертый, Льюис Хэмилтон ("Мерседес") - пятый.

QUALIFYING CLASSIFICATION: @ValtteriBottas takes his fifth pole of 2019 #USGP #F1 pic.twitter.com/6MnREGXHif

— Formula 1 (@F1) November 2, 2019