Хэмилтон планирует провемти в Формуле-1 всего пару сезонов

Новости спорта:Льюис Хэмилтон поведал о своих дальнейших планах после завоевания чемпионского титула.

34-летний пилот Мерседеса выиграл свой 6-й чемпионский титул, но в ближайшее время завершать карьеру не планирует. Его контракт заканчивается через год, а в 2021 году британец хочет участвовать в Формуле-1 с новым техническим регламентом.

«В 2021 году у нас будут другие болиды, и для меня это большой вызов. Я хочу в этом участвовать, хочу помогать команде развивать болид в новой эре Формулы-1».

«Мне нравится быть частью Мерседеса, я здесь всем доволен», - сказал Хэмилтон.

Не исключено, что пилот намерен превзойти результат Михаэля Шумахера, у которого 7 титулов.