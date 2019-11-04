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Хэмилтон планирует провемти в Формуле-1 всего пару сезонов

Хэмилтон планирует провемти в Формуле-1 всего пару сезонов
19:19 Сегодня Телеграф sport.ua Фото: Twitter

Новости спорта:Льюис Хэмилтон поведал о своих дальнейших планах после завоевания чемпионского титула.

34-летний пилот Мерседеса выиграл свой 6-й чемпионский титул, но в ближайшее время завершать карьеру не планирует. Его контракт заканчивается через год, а в 2021 году британец хочет участвовать в Формуле-1 с новым техническим регламентом.

«В 2021 году у нас будут другие болиды, и для меня это большой вызов. Я хочу в этом участвовать, хочу помогать команде развивать болид в новой эре Формулы-1».

«Мне нравится быть частью Мерседеса, я здесь всем доволен», - сказал Хэмилтон.

Хэмилтон стал чемпионом мира

Не исключено, что пилот намерен превзойти результат Михаэля Шумахера, у которого 7 титулов.

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Все по теме:

Формула-1, Льюис Хэмилтон, Автогонки, Валтери Боттас.
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