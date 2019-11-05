Как опередить Хэмилтона: Росберг дал пару советов Боттасу

Новости спорта:Нико Росберг дал пару советов пилоту Mercedes Валттери Боттасу.

Чемпион Формулы-1 2016 года Нико Росберг дал пару советов пилоту Mercedes Валттери Боттасу, как победить его напарника – Льюиса Хэмилтона. Цитирует Росберга портал Speedweek.

«На старте сезона Валттери был очень силен. Показал, что ему по силам психологические игры, и предстал в образе Боттаса версии 2.0. Это был идеальный способ для победы.

Нужно фокусироваться на собственной работе и добывать результат. Это лучшая методика, чтобы опередить Хэмилтона. Раздражать его – это не выход. В таких случаях он становится злее и сильнее.

Боттасу необходимо провести весь сезон на стабильно высоком уровне. В какие-то моменты он очень силен, но затем Хэмилтон прибавляет и просто уничтожает его. Главная проблема Боттаса – гоночный темп».