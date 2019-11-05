Хэмилтон: До рекорда Шумахера совсем близко и одновременно далеко

Новости спорта:Льюис Хэмилтон выиграл уже 6-й чемпионский титул в Формуле-1.

Пилот Мерседеса Льюис Хэмилтон выиграл уже 6-й чемпионский титул в Формуле-1, а до некогда казавшегося вечным рекорда Михаэля Шумахера осталось всего одно чемпионство.

«Для меня никогда не было целью догнать рекорд Шумахера. Сейчас так выходит, что он уже совсем близко, но одновременно все еще очень далеко. Честно говоря, не думал, что удастся подобраться так близко».

«Пока не готов оценивать шансы догнать Михаэля, но могу сказать, что свои дела в Формуле-1 я еще не закончил», - сказал Хэмилтон.

Ранее пилот заявил, что намерен провести в Ф-1 еще минимум 2 года.