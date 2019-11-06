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Гонщики Формулы-1 подурачились за рулем (Видео)

Гонщики Формулы-1 подурачились за рулем (Видео)
14:53 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта:В Сети появилось забавное видео с участием гонщиков команды Формулы-1 "Макларен" Карлоса Сайнса и Ландо Норриса.

В ролике, который сняли в машине, можно увидеть, как Норрис, находившийся за рулём, и Сайнс внезапно начинают резко дёргать головой в такт музыке. Испанский гонщик опубликовал видео в своём "твиттере".

За два этапа до окончания сезона-2019 Сайнс, на счету которого 80 очков, занимает седьмое место в личном зачёте. Лучшим результатом испанца на Гран-при является пятое место, на котором тот финишировал в Германии, Венгрии и Японии.

Норрис, у которого 41 очко, располагается на 11-м месте в личном зачёте. Его лучший результат — шестое место на Гран-при Бахрейна и Австрии.

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Формула-1, Видео, Автоспорт, Карлос Сайнс, Новости автоспорта, Ф1.
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