Гонщики Формулы-1 подурачились за рулем (Видео)

В ролике, который сняли в машине, можно увидеть, как Норрис, находившийся за рулём, и Сайнс внезапно начинают резко дёргать головой в такт музыке. Испанский гонщик опубликовал видео в своём "твиттере".

За два этапа до окончания сезона-2019 Сайнс, на счету которого 80 очков, занимает седьмое место в личном зачёте. Лучшим результатом испанца на Гран-при является пятое место, на котором тот финишировал в Германии, Венгрии и Японии.

Classic @McLarenF1 commute to work with @LandoNorris HOW IS YOURS?? @F1 #carlossainz pic.twitter.com/NKSEzUusKR

— Carlos Sainz (@Carlossainz55) November 6, 2019