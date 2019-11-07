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Боттас назвал, за счет чего попытается выиграть титул чемпиона в следующем сезоне

Боттас назвал, за счет чего попытается выиграть титул чемпиона в следующем сезоне
14:21 Сегодня Телеграф Трибуна Фото: Твиттер

Новости спорта:Валттери Ботас намерен в следующем сезоне побороться за звание чемпиона Ф-1.

Пилот «Мерседеса» Валттери Боттас заявил, что доволен прогрессом, которого добился в текущем сезоне и рассчитывает побороться с Хэмилтоном в следующем году.

«Безусловно, в этом году я допустил несколько ошибок, которых мог бы избежать. Я несколько раз неудачно стартовал в гонках – и по крайней мере в некоторых из них я сам ошибался. В других мне, возможно, в чем-то не везло. Еще в паре квалификаций я сам проваливался в третьем сегменте, из-за чего мои стартовые позиции ухудшались и в гонках я не добирал очки.

В остальном же, не знаю, с точки зрения везения мы с Льюисом были на равных. Так что в этом году Льюис вновь выступал на высочайшем уровне, в каждой гонке, а мне не удалось показывать свой максимум в каждой гонке – хотя я показывал свой максимум чаще, чем раньше.

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Мне ясно, в каком направлении я должен развиваться в дальнейшем. Сейчас хороший момент. В прошлом моей слабой стороной был гоночный темп, теперь же мне удалось добиться огромного прогресса, работая с инженерами, прорабатывая каждую деталь в вопросе корректировки пилотажа и выбора настроек. Я прибавляю в данной области, что придает мне уверенности перед следующим сезоном. В отличие от того, что было в прошлом году, сейчас я действительно с оптимизмом жду следующий сезон», – рассказал Боттас.

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Формула-1, Новости автоспорта, Автогонки, Валттерри Боттас.
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