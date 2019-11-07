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Феттель высказался о противостоянии с Леклером

Феттель высказался о противостоянии с Леклером
14:38 Сегодня Телеграф Трибуна Фото: Твитер

Новости спорта:

Пилот «Феррари» Себастьян Феттель поделился мнением о противостоянии с Шарлем Леклером по ходу сезона-2019.

«Во-первых, Шарль действительно очень хорошо выступает в квалификациях. Мне кажется, было бы несправедливым это не упомянуть. Этот факт нужно признать. Я же выступал в квалификациях не лучшим образом, по тем или иным причинам у меня не складывалось на некоторых трассах.

И в целом я не могу быть доволен своими выступлениями в квалификациях в нынешнем сезоне. Так что в последних Гран-при нужно постараться как можно лучше выступать и в квалификациях, и в гонках.

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Цель на остаток чемпионата – занять третье место (в общем зачете). Очевидно, что первыми или вторыми мы уже не сможем стать, поэтому постараемся стать третьими. При этом я не думаю, что позиция в чемпионате определит и позицию в команде. Мы хотим как можно лучше завершить сезон как одна команда», – рассказал Феттель.

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Формула-1, Ferrari, Себастьян Феттель, Новости автоспорта.
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