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Почему сезон-2020 станет самым дорогим в истории Формулы-1

Почему сезон-2020 станет самым дорогим в истории Формулы-1
12:44 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта:Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер рассказал, почему, по его мнению, затраты коллективов на участие в чемпионате станут как никогда велики в 2020 году.

По словам Хорнера, команды постараются потратить с пользой как можно больше средств, прежде чем вступит в силу ограничение бюджетов, и им не помешает даже то, что машины сезона-2021 надо будет разрабатывать с нуля.

«Команды воспользуются неограниченными и неконтролируемыми средствами, которые можно потратить на разработку и развитие машины. Поэтому следующий сезон станет самым дорогим за всю историю Формулы-1», — приводит слова Хорнера Autosport.

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«Ред Булл» завоевал четыре Кубка конструкторов с 2010 по 2013 год, однако после возвращения в Ф-1 турбомоторов в сезоне-2014 лидерство в чемпионате захватил «Мерседес».

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