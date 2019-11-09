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Масса: Машина - только часть, Формуле-1 нужен чемпионат

Масса: Машина - только часть, Формуле-1 нужен чемпионат
15:07 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта:Бывший гонщик Формулы-1 Фелипе Масса прокомментировал изменения в регламенте серии на сезон 2021 года.

«Являюсь членом Всемирного совета ФИА в качестве президента картинговой федерации, так что наблюдаю за происходящим. Думаю, Формула-1 готова к переменам, но, как всегда, возникают одни и те же трудности. У команд есть право голоса, и из-за этого становится сложно найти компромисс. Нужна централизованная сила, которая даст руководящие принципы, и в итоге команды просто с этим должны будут согласиться.

Некоторые решения по новым болидам выглядят интересно, но мне не нравится заднее крыло, я бы сделал другой вариант. Думаю, окончательный вариант будет отличаться от того, что мы увидели на презентации.

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Но машина — только часть, Формуле-1 нужен чемпионат, который будет работать на зрителя», — приводит слова Фелипе Массы Motorsport.

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Формула-1, Фелипе Масса, Автоспорт, Ф1.
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