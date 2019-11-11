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Сын Шумахера пока не может попасть в Формулу-1

Сын Шумахера пока не может попасть в Формулу-1
14:42 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта:Мик Шумахер признал, что попасть в Ф-1 ему пока нереально.

Мик Шумахер, сын семикратного чемпиона мира Михаэля Шумахера, признался, что не задумывается о переходе в Формулу-1 в краткосрочной перспективе.

«Если я получу шанс, ухвачусь за него обеими руками. К сожалению, мысли об этом пока не могут быть реалистичными», — цитирует Шумахера GPBlog.

Шумахер, который входит в молодёжную программу «Феррари», в сезоне-2018 стал чемпионом европейской Формулы-3, а в 2019 году выступает в Формуле-2. За один этап до окончания сезона на счету 20-летнего гонщика, который занимает 12-е место в личном зачёте, 51 очко.

«Непростой сезон. Но я учусь на ошибках и расту. Меня научили никогда не сдаваться», — добавил он.

Ожидается, что сезон-2020 Мик также проведёт в Формуле-2.

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Ранее Сабине Кем, менеджер Шумахера-старшего, предсказала, что однажды его сын станет чемпионом Ф-1.

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Формула-1, Шумахер, Автоспорт, Мик Шумахер.
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