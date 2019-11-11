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Руководитель "Мерседеса" пропустит этап Формулы-1 впервые за 6 лет

Руководитель "Мерседеса" пропустит этап Формулы-1 впервые за 6 лет
18:31 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта:Вольф впервые с сезона-2013 пропустит этап Ф-1.

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф не приедет на Гран-при Бразилии, который пройдёт в ближайшие выходные, с 15 по 17 ноября.

«Гран-при Бразилии станет первым этапом с 2013 года, на который я не приеду. Мы уже обеспечили себе оба титула, и теперь у меня есть время, чтобы сосредоточиться на других делах в Европе», — приводит слова 47-летнего Вольфа пресс-служба команды.

В сезоне-2019 «Мерседес» завоевал шестой подряд Кубок конструкторов, а гонщик команды британец Льюис Хэмилтон в третий раз подряд стал чемпионом мира. Всего на счету 34-летнего Хэмилтона шесть титулов, в том числе пять в составе «Мерседеса».

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После Гран-при Бразилии в сезоне останется провести лишь один этап. Гран-при Абу-Даби пройдёт с 29 ноября по 1 декабря.

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Формула-1, Автоспорт, Ф1, Тото Вольф.
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